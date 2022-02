Inter, troppe sbandate: in 6 sotto esame

MILANO - Momento complicato per l'Inter: in campionato un solo punto nelle ultime tre uscite (ruolino costato la vetta della classifica); in Champions ko interno con il Liverpool che mette in salita la qualificazione dei nerazzurri, anche se in questa stagione in Europa è stato quantomeno raggiunto il traguardo minimo. Ciò non toglie che nell'ultimo periodo l'Inter abbia sbandato e già da stasera col Genoa bisognerà tornare ai tre punti. Obiettivo da raggiungere magari anche grazie a chi ha steccato nelle ultime gare. Difficile salvare qualcuno dalla gara col Sassuolo, ma qualcuno più degli altri sta vivendo un momento no e per questi (6 in particolare), il Genoa sarà un esame. Partendo dalla difesa, in questo inizio di 2022, sono troppe le reti al passivo: certo, la fase difensiva a volte è poco equilibrata, ma è anche vero che gli errori dei singoli sono stati decisivi. Handanovic e De Vrij sono stati protagonisti in negativo in più occasioni. Avanzando nei reparti Barella, anche se in un ruolo non sono e pur non commettendo chissà che errori col Sassuolo, non è riuscito a contribuire. In avanti Dzeko, Lautaro Martinez e Sanchez, nel 2022 sono andati a bersaglio pochissime volte rispetto a quanto prodotto dalla squadra. Anche per loro, già da stasera, si attendono segnali.