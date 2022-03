Inter, nuovo bivio: vietato sbagliare con la Salernitana

MILANO - Obiettivo tre punti, sia per tornare prima in classifica per una notte, sia per cancellare la parola crisi: è l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi che stasera ospita il fanalino di coda Salernitana. Al di là della classifica però il gruppo granata è stato rivitalizzato dalla cura Nicola e, in un momento di difficoltà, è il peggior avversario possibile. A livello di pressioni, poi, queste ultime sono tutte sui nerazzurri, che devono solo vincere; la Salernitana avrà la spensieratezza di chi sa bene che il proprio cammino salvezza non passa da San Siro. I nerazzurri non vincono in campionato dal 22 gennaio e da allora hanno raccolto 2 punti in 4 gare, perdendo il vantaggio accumulato a partire da novembre sulle dirette concorrenti Milan e Napoli. E la gara con la Salernitana diventa fondamentale non solo per tornare al successo e tornare in pista: i tre punti servono anche in vista degli impegni futuri, visto che l'Inter è attesa da un calendario in salita. Domenica 13 i nerazzurri faranno visita al Torino, sabato 19 ospiteranno la Fiorentina, due avversari tosti che preluderanno al match (dopo la sosta) dei primi di aprile, in casa della Juventus.