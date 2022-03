Inter, per Inzaghi abbondanza da sprint

MILANO – Salutata la Champions, l'Inter potrà concentrarsi sull'insidiosa lotta scudetto con Milan, Napoli e con la Juve possibile terzo incomodo, oltre alla parentesi del ritorno di Coppa Italia col Milan in programma a metà aprile. Un mese per pensare però solo ed esclusivamente allo scudetto, visto che la società ha dichiarato apertamente che l'obiettivo è la seconda stella. Inzaghi avrà abbondanza in rosa salvo l’infortunio di De Vrij e l’ammaccatura al polpaccio di Brozovic, ecco che il tecnico piacentino avrà un ampio ventaglio di scelte in due settori fondamentali per lo sviluppo del suo gioco: le fasce e l’attacco. Dopo mesi vissuti in apnea, con Perisic sempre titolare in Serie A dal 31 ottobre al 25 febbraio e il trio Dzeko-Lautaro-Sanchez a dividersi spazi e minuti in attacco, adesso Inzaghi potrà finalmente sfoderare più frecce. A sinistra il mercato di gennaio ha regalato Gosens che potrà far rifiatare Perisic. A destra altre due opzioni: Dumfries e Darmian. In attacco è arrivato Caicedo seppur non al top della forma. Correa è stato recuperato e insieme a Sanchez, Lautaro e Dzeko completa un reparto molto forte. Inzaghi confida di potere ruotare i suoi quattro moschettieri, sfruttandone al meglio qualità e freschezza, senza dover più spremere qualcuno come successo nei mesi scorsi. E' proprio il caso di dirlo: benevenuta abbondanza.