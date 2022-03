Inter, nel ritorno mancano 7 punti

MILANO – Inutile girarci attorno, l'Inter è in crisi. Come sempre i numeri certificano tutto. Uno splendido meccanisimo, dove tutto funzionava a mercaviglia, di colpo si è inceppato. Inzaghi dovrà ovviamente porre rimedio il prima possibile, per capire dove intervenire. Rispetto alle stesse partite affrontate all’andata, e quindi non considerando il 6-1 rifilato al Bologna (dato che la partita del Dall’Ara deve ancora essere disputata), l’Inter, nel girone di ritorno, è passata da 20, a 13 punti conquistati, con un meno sette che ovviamente si riflette tutto nella classifica attuale. C’è però un potenziale sorriso finale che può portare consapevolezza ai calciatori e tifosi: se l'Inter nelle restanti dieci partite da affrontare in A, replicasse il percorso intrapreso all’andata con le rivali, sui trenta punti a disposizione, ne centrerebbero 26, ergo: i nerazzurri così a fine stagione toccherebbero quota 85. Un punteggio che quasi sicuramente significherebbe scudetto.