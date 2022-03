L'Argentina perde Lautaro Martinez: "Positivo al Covid"

TORINO - Lautaro Martinez salterà le ultime due partite di qualificazioni mondiali contro Venezuela ed Ecuador. A comunicarlo la federcalcio dell' Argentina , spiegando in una nota che l'attaccante dell' Inter , tra i convocati del ct Scaloni per la doppia sfida, è risultato "positivo al Covid 19 ". Come il nerazzurro sarà out Lisandro Martinez , fermato invece da una "lesione muscolare".

Il comunicato dell'Inter

Una notizia che crea apprensione in casa Inter, con il tecnico Simone Inzaghi che già pensa al big-match contro la Juventus in programma allo Stadium dopo la sosta. "Internazionale Milano - si legge in una nota ufficiale del club nerazzurro - comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".