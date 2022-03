Inter, Brozovic rinnova fino al 2026: è ufficiale

Brozovic e l'Inter, la storia continua

Un rinnovo di 4 anni per Brozovic con l'Inter che sul proprio sito ricorda il cammino fatto dal numero 77 in nerazzurro: "Il 24 gennaio 2015 sbarca a Milano, ha da poco compiuto 22 anni. Arriva dalla Dinamo Zagabria. Il primo gol arriva contro l'Empoli. Diventa un titolare fisso del centrocampo. Dal 2015/2016 in poi non chiude mai la stagione con meno di 28 presenze, con il picco di 46 nel 2019/2020. Lascia il segno in match importanti con gol belli e pesanti. Nel 2016 realizza una doppietta contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, poi timbra anche in due derby vinti. Lo fa nel 2019, dando il via al 2-0 nerazzurro. E poi scatena la rimonta nel 2020: un sinistro al volo da fuori area, segnato indossando la fascia di capitano. È l'anima e il cervello dell'Inter dello Scudetto: nel 2020/2021 colleziona 33 partite in campionato con 2 gol e 6 assist". Ora la storia può continuare: "A oggi Brozovic è a quota 279 presenze e 26 reti. Nel frattempo in nazionale è arrivato a quota 70 gettoni, con il Mondiale 2018 giocato da titolare e da protagonista, fino alla finale contro la Francia. Le statistiche parlano per lui: dal 2014/2015, tra i centrocampisti in Serie A, è il primo per palloni giocati, passaggi riusciti e passaggi riusciti nella metà campo avversaria, secondo per assist e terzo per contrasti. Questo è Marcelo: il 77 nerazzurro".