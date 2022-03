Inter, il Sassuolo alza la posta

MILANO - Il mercato dell'Inter è ormai da mesi indirizzato verso due obiettivi, o meglio, verso due giovani talenti che vestono la maglia del Sassuolo: Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. La dirigenza nerazzurra ha già iniziato a trattare col Sassuolo: il bomber per farne l'erede di Dzeko mentre l'ex Monza per farne l'alternativa al trio titolare di centrocampo. Non sarà comunque semplice strappare i due giocatori e il motivo è doppio. Quello “semplice” riguarda il prezzo che il club neroverde fa e farà dei suoi gioielli, visto che qualche giorno fa l’ad Giovanni Carnevali ha spiegato come potrebbero non bastare 65 milioni per entrambi. L'altro ostacolo potrebbe essere l’eventuale concorrenza: altri club, infatti, sono interessati ai giocatori del Sassuolo, vedi per esempio la Juventus per Giacomo Raspadori, il Milan per Domenico Berardi e la Lazio per Maxime Lopez. Insomma, le pretendenti sono avvisate, anche se Marotta sa bene come si tratta con l'amico Carnevali.