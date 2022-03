Inter, Lautaro-Dybala: la coppia già scoppia

MILANO - Il futuro di Dybala all'Inter è legato a quello di Lautaro Martinez: l'arrivo del primo presuppone la partenza dl secondo: una coppia insomma destinata a scoppiare prima di formarsi. I motivi sono tecnici ed economici: partendo da questi ultimi, la campagna di rinnovi ha alzato il monte ingaggi; sul versante tecnico invece, gli ultimi affanni d'attacco fanno propendere per una soluzione di uno dei due argentini accanto a sua volta a uno tra Dzeko e Scamacca più che una coppia Dybala-Lautaro. Scamacca, resta infatti il candidato come primo rinforzo d'attacco. per un'operazione da 65-70 milioni che si aggiungono al sacrificio fatto per Gosens e quel paio di aggiustamenti necessari. Chiaro che per una campagna acquisti dispendiosa, occorreranno sacrifici. Ed è anche chiaro che l'offerta molto remunerativa potrebbe arrivare proprio per Lautaro Martinez; e d'altro canto quest'ultima sarebbe esaminata dal club più a cuor leggero avendo già in tasca un sostituto come Dybala. Ma se nella passata stagione Lukaku è stato ceduto ad agosto inoltrato, sembra complicato che Dybala attenda tutto quel tempo una cessione di Lautaro per cambiare maglia: e d'altro canto Marotta non può permettersi di bloccare Dybala senza avere in tasca un'offerta per Lautaro. E, se da una parte per Dybala, al momento, non si registrano offerte, dall'altra parte, il procuratore Antun ha avviato le pratiche per operare in Spagna: indizio di mercato?