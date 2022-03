Inter, l'ambizione di Dumfries: "Voglio raggiungere il livello di Maicon"

AMSTERDAM (Paesi Bassi) - È arrivato all'Inter la scorsa estate dal Psv Eindhoven - in cambio di un corrispettivo di 13 milioni e 700 mila euro - con il difficile compito di sostituire Achraf Hakimi, ceduto al Psg: Denzel Dumfries ci ha messo un po' a farsi apprezzare a Milano ma, dopo un avvio non particolarmente brillante, si è preso a pieno merito la fascia destra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi con una serie di prestazioni convincenti, che hanno fatto lievitare il suo valore di mercato già oltre i 20 milioni. L'esterno olandese di origine arubana, dal ritiro della nazionale dei Paesi Bassi dove domani sfiderà in amichevole la Danimarca dell'ex nerazzurro Christian Eriksen, ha concesso un'intervista ad ELF Voetbal, confidando un'ambizione che sta facendo sognare i tifosi interisti: "È stato tutto molto intenso, ma divertente, mi sono scontrato con così tante novità, ho dovuto ascoltare molto e imparare. Chi mi ha aiutato di più? Parlo molto con Calhanolgu e Perisic, ma De Vrij è stato decisivo nel mio inserimento, mi ha insegnato tutto sul club e su Milano, per me è stato fondamentale. Il futuro nerazzurro? All'Inter hanno giocato diversi grandi terzini destri, Maicon è sicuramente è un esempio per me. Spero di arrivare al suo livello".