Juve-Inter, Skriniar alla Bremer è la mossa anti Vlahovic

MILANO - Regna il pessimismo, in casa Inter, per l'impiego di De Vrij contro la Juve. Inzaghi non è intenzionato a correre rischi, anche perché l'olandese non gioca dall'8 marzo e anche se dovesse recupeare, non sarebbe al top. Per questo il tecnico pensa al piano B: Skriniar, sicuramente più in condizione (è reduce da 180 minuti con la nazionale). Inzaghi pensa a far marcare a uomo Vlahovic dal centrale della difesa a tre, come fatto da Bremer che ha annullato il serbo sia in Torino-Fiorentina, sia nel derby. Per completare il reparto, Bastoni e D'Ambrosio. Brozovic da oggi riprenderà contatto con il gruppo: si pensava fosse più avanti, ma resta ottimismo sulla sua presenza in campo allo Stadium. Domani Inzaghi avrà la squadra al completo con il rientro dei sudamericani, dei quali nessuno sarà titolare contro la Juve, a parte Lautaro che è invece rimasto ad Appiano.