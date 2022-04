Inzaghi applaude l'Inter: "Dopo la Juve serviva continuità"

Inter-Verona 2-0: statistiche e tabellino

Fiducia per la volata scudetto

Il periodo difficile sembra dunque alle spalle, con Inzaghi fiducioso in vista della volata scudetto: "Conta molto la testa, noi abbiamo fatto un tour de force, poi nelle ultime partite non arrivava la vittoria e la testa era pesante. Siamo stati bravissimi a vincere una partita importantissima sul campo della Juve e oggi dovevamo dare continuità. La fiducia? L'ho avuta sempre, conoscevo a luglio i rischi di prendere una squadra che aveva vinto lo scudetto ma senza pezzi importanti. Stiamo secondo me facendo un ottimo cammino, ora mancano sette partite - ha concluso Inzaghi - e ce le giocheremo tutte nel migliore dei modi. Cosa abbiamo in più di Milan e Napoli? Solo aver già vinto in questa giornata. Ci siamo equivalsi, siamo tutte lì e ci sarà da lottare in ogni gara".