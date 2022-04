Inter, Gosens pronto alla prima

MILANO - Robin Gosens scalda i motori e complice anche la diffida di Ivan Perisic, dovrebbe essere lui il titolare venerdì sera nell'esterna contro lo Spezia. Un esordio dal primo minuto che per il tedesco, significherebbe sia un punto d'arrivo, ma anche di partenza e cioè voler dimostrare anche col nerazzurro di Milano le proprie qualità. Fino a questo momento l'ex Atalanta ha disputato 115 minuti e un assist, tutti da innesto in corsa. Ora però ecco il suo momento, dopo che il suo esordio era stato rinviato più volte per lo stato di grazia di Ivan Perisic. E se son rose...