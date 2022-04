Inter su Ceballos e Jovic. E Marotta osserva Pjanic

MILANO - L'Inter studia il futuro e prepara i piani. Almeno un top in uscita e diversi obiettivi nel mirino. Ci sarà bisogno di fantasia e di saper sfruttare le occasioni che il mercato saprà offrire. Il ds Ausilio nella due giorni a Madrid ha cercato di capire quali potrebbero essere i piani delle big europee per i gioielli nerazzurri, ma al tempo stesso ha sondato il terreno per annotare i possibili giocatori in esubero delle più importanti squadre del continente. Nel Real Madrid, per esempio, ci sono due giocatori in cerca di rilancio: Dani Ceballos e Luka Jovic. Il primo, è reduce da una stagione condizionata da un infortunio, mentre il secondo non è mai esploso veramente col Real. Nell’Atletico Madrid non sembrano esserci, ad oggi, giocatori per l’Inter, a parte De Paul, ma non sarebbe in saldo, mentre nel Barcellona sono in uscita Pjanic, che Marotta conosce bene e che tornerà dal prestito al Besiktas e Depay. Al Psg c'è Winaldm, al Bayern Tolisso, al Chelsea Kovacic, ma tutti hanno ingaggi alti.