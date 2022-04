Inter, la prima volta di Gosens

MILANO- Robin Gosens partirà per la prima volta tra i titolari dell’Inter questa sera contro lo Spezia. È dalla scorsa settimana che Simone Inzaghi ha in mente questa mossa, complice anche la diffida di Ivan Perisic e le successive partite da affrontare la prossima settimana. Il croato, che comunque sta bene, ieri non ha preso il treno partito da Rho poco prima delle quattro del pomeriggio perché è diventato per la terza volta papà, raggiungendo in serata il gruppo nerazzurro dove i compagni l’hanno festeggiato per il lieto evento. Ma l'allenatore piacentino pensa ad altre novità. In difesa De Vrij (che ieri ha lavorato in toto con i compagni) siederà precauzionalmente in panchina. Al suo posto Skriniar, con D’Ambrosio e Bastoni : nonostante in allenamento sia stato provato più volte Dimarco, l'ex Atalanta è in pole per non stravolgere tutta la corsia sinistra. A destra Darmian è in vantaggio su Dumfries , mentre in attacco Dzeko dovrebbe essere preservato per il derby di Coppa Italia e la sfida con la Roma, con Correa e Lautaro dal primo minuto. Si prevede l’esaurito per la stracittadina di Coppa. Non solo ci sarà il più alto incasso mai registrato in una gara nella competizione per i nerazzurri, ma con 4 milioni di euro lordi, verranno superati i ricavi di tutte le finali della competizione. Grande risposta di pubblico anche per la Roma e Mourinho , con quasi 60.000 tagliandi già staccati. Già aperta ieri la prevendita dei biglietti di Inter-Empoli, da martedì mattina via alla vendita libera.