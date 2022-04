Berti: "La Fiorentina farà fuori la Juve. Scudetto Inter, siamo lanciatissimi"

MILANO - “Assolutamente non c'è stata storia tra Inter e Milan". Lo ha dichiarato, ai microfoni di 1 Station Radio, Nicola Berti, ex giocarore dell'Inter: "Loro dicono che hanno giocato anche bene, ma sembra lontana la cosa. Ma poi, se giochi bene e perdi di tre gol di scarto, vuol dire che c’è qualcosa che non va. C'è stato quell'episodio che contestano del gol annullato per fuorigioco, ma non c'è niente, la partita è stata quella ed è stata una vittoria super-meritata per l’Inter. Io ero allo stadio e ho visto la superiorità dei nerazzurri. Risultato severo? Allora, per farli contenti, diciamo che era più giusto il 2-0 (ride, ndr), e mando un saluto a Maldini". Dopo la Coppa Italia, sguardo al campionato per Berti: "Lo Scudetto se lo sognano i rossoneri, ma anche il Napoli. Siamo lanciatissimi, non ci fermerà più nessuno. Siamo euforici, è vero, sto parlando un po' così proprio in virtù dell’euforia post derby, ma il campo ha parlato chiaro. Sono convinto che non ne perderemo più una, vinceremo lo Scudetto. L’unica cosa su cui non sono sicuro è la vittoria della Coppa Italia, quella ce la giocheremo". Prossimo impegno di campioonato, contro la Roma del grande ex Mourinho: Berti non intende fare favori: "Non dobbiamo fermarci più un secondo, stai scherzando? Rispetto per Mourinho, ma dobbiamo vincerle tutte, non mi aspetto un pareggio, siamo lanciatissimi. La Coppa Italia è una finale, può essere interessante per la Fiorentina che farà fuori la Juventus, stasera. Il Torino mi sta simpatico, Milan, Juventus e Napoli un po’ meno, sono felice di poter dire che per lo Scudetto sono fuori dalle balle", ha concluso.