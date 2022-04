Brozovic, l'Inter è il tuo Real

MILANO - Marcelo Brozovic si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto dal suo arrivo in Italia: dal 2015 primo posto per palloni giocati e passaggi riusciti. E solo nell'ultima stagione è in cima alle classifiche dei chilometri a partita. Non a caso Carlo Ancelotti lo avrebbe voluto al Real Madrid, tanto da fare offerte migliori di quella poi accettata dell'Inter (fino al 2026 a 6.5 milioni): il matrimonio nerazzurro però si basa sulla volontà del giocatore che all'Inter si sente centrale nel progetto come probabilmente non sarebbe altrove. E del resto, in questa stagione l'Inter non ha mai vinto senza Brozovic in campo, se non con l'Empoli in Coppa e ai supplementari. Ma è proprio la difficoltà di sostituirlo che fa rilettere. Per questo emege, in vista della prossima stagione, l'irgenza di trovare un vice. Il prescelto è Dani Ceballos del Real Madrid: scadenza nel 2023, non trova spazio, ma nel frattempo parla con Betis Siviglia e Roma. Su Frattesi nerazzurri superati dalla Juve.