Serie A, Brozovic nominato miglior giocatore di aprile

MILANO - Il miglior giocatore del mese del campionato di Serie A è Marcelo Brozovic. Il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile è stato assegnato al centrocampista dell'Inter e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Inter-Empoli, in programma venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.