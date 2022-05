Inter, Inzaghi: "Il Milan non lo guardo, la corsa è su di noi"

MILANO - L' Inter deve battere l' Empoli e sperare in un passo falso del Milan per avvicinarsi allo scudetto. Alla vigilia del match, che è in programma per domani (venerdì) alle 18.45, Inzaghi ha dichiarato a Inter Tv: "Sarà una di quelle partite molto insidiose perché l'Empoli è una squadra di qualità che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perché ci confrontiamo con una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua partita".

Inzaghi: "Non guardiamo il Milan"

Il Milan avrà il vantaggio di giocare dopo l'Inter e di conoscere il risultato dei nerazzurri, ma ad Inzaghi non interessa: "Il mio compito e quello del mio staff è quello di incidere su quello che abbiamo in mano, sulla nostra squadra, senza vedere quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e dare il 120%", ha precisato. Poi sui tifosi: "È tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso, anche domani ci sarà il tutto esaurito e anche domani sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore, come hanno fatto tutto l'anno sia a San Siro, sia come è successo domenica a Udine quando ci siamo sentiti a casa nonostante fossimo in trasferta", ha concluso.