Inter, Perisic: "Rinnovo? Con i grandi giocatori non si parla all'ultimo"

ROMA - "Eravamo sotto, ho cercato di rialzare la testa a tutti e l’abbiamo ribaltata. Quando la squadra è forte così è più facile essere leader. Dobbiamo solo continuare così, dare tutto e aspettare perché tutto è possibile nel calcio". Sono le parole di Ivan Perisic, nominato come MVP della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter per 4-2 proprio grazie ad una doppietta nei tempi supplementari dell'esterno croato. Sul rinnovo Perisic ha gelato Marotta, che si era detto ottimista: "Rinnovo con l'Inter? Non lo so ancora. Però non si parla così con i giocatori importanti, non si aspetta l'ultimo momento".