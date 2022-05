Inter, il vice Brozovic sarà un emergente

MILANO - Pesa, l'assenza di Brozovic all'ultima giornata. Senza il croato in campo i nerazzurri non sono mai riusciti a raccogliere i tre punti: ko con il Sassuolo, pari con Torino e Fiorentina, senza tralasciare una vittoria sofferta ai supplementari con l'Empoli. Insomma, riguardando il film del campionato, emerge che l'Inter ha grandi difficoltà a trovare un sostituto all'altezza. Non si sa se Sensi, andato alla Samp, sarebbe stato il candidato giusto, ma è chiaro che in casa nerazzurra l'argomento vice-Brozovic tenga banco in vista del prossimo mercato. Dove tuttavia si va alla ricerca di un profilo giovane (che sappia anche giostrare da mezzala), accantonando le ipotesi Pjanic e Paredes. In effetti Ausilio, a Madrid, si è anche interessato a Dani Ceballos che però preferirebbe una squadra dove giocare con continuità. In Italia un nome caldo è quello di Asllani dell'Empoli. L'Inter potrebbe in questo senso operare parallelamente nel reparto offensivo: Pinamonti tornerà in nerazzurro ma potrbbe offrire Esposito, di rientro da Basilea. Sempre in Italia, un'alternativa è Schouten del Bologna, inserendo sempre nella trattativa qualche giovane nerazzurro. Tornando all'estero, altra pista è quella di Enzo Fernandez del River Plate, che ha una clausola da 20 milioni.