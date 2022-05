Inter, Vidal e Sanchez salutano con la Samp

MILANO - A patto che scendano in campo, contro la Sampdoria per Vidal e Sanchez sarà l'ultima apparizione con la maglia dell'Inter. Il più esplicito dei due è stato l'ex Juventus che, dopo un sondaggio social sulla propria destinazione futura ha dichiarato, come riporta Las Ultimas Noticias. "L’unica cosa che posso dire è che andrò via da qui". All'arrivo Vidal accettò 5 milioni di ingaggio, saliti a 6.5 e destinati ad aumentare a più di otto. Risorsa preziosa in campo per l'Inter, ma è chiaro che il suo peso economico, nello status di non titolare fisso, diventa troppo oneroso per i nerazzurri che con 4 milioni di buonuscita e rescissione unilaterale saluterà Vidal. Lo stesso vale per Sanchez, che con 7 milioni è il giocatore più pagato in rosa (il secondo è proprio Vidal). Reti importanti sì, per Sanchez (su tutte quella valsa la Supercoppa contro la Juve), ma rendimento troppo altalenante e anche per lui titolarità in bilico. Il Barcellona potrebbe riprenderselo senza sborsare nulla per il cartellino, in caso contrario l'Inter potrebbe optare per un indennizzo come per Vidal per liberarlo. Anche perché al posto di Sanchez l'Inter punta su Dybala, come ruolo e come stipendio. Difficile che Vidal e Sanchez partano titolari con la Sampdoria, ma potrebbero subentrare per cercare di lasciare l'ultimo segno in nerazzurro.