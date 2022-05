Bergomi: "Dybala all'Inter lo vedo bene. Kulusevski, bravo Conte"

MILANO - Paulo Dybala si trova a San Siro per la partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o e a "Sky Sport" Giuseppe Bergomi ha parlato del suo possibile trasferimento in nerazzurro: "Come lo vedrei all'Inter? Lo vedo bene, non voglio entrare troppo nelle pieghe tattiche però l'Inter ha sempre avuto un 10 che prendeva la fantasia dei tifosi. Da Corso in poi, intendo, se dovesse arrivare all'Inter lo vedrei bene. Una volta che metti piede in questo stadio, anche se non indossi la maglia dell'Inter, ti dà sensazioni uniche". Infine, l'ex capitano nerazzurro ha elogiato Antonio Conte per la valorizzazione di Dejan Kulusevski, passato al Tottenham dalla Juventus durante lo scorso gennaio: "Conte ha messo Kulusevski nel ruolo giusto, ha fatto un ottimo lavoro con lui".