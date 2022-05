Perisic, infortunio al polpaccio: la situazione

MILANO - "Ivan Perisic si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio di domenica durante la gara contro la Sampdoria. L'esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra". Questa la nota dell'Inter sulle condizioni di Ivan Perisic. L'esterno nerazzurro era stato costretto ad abbandonare in anticipo la sfida di domenica scorsa contro i blucerchiati di Giampaolo, nell'ultima di campionato. Per il croato è emerso un problema al polpaccio destro, da stabilire se riuscirà a recuperare per gli impegni della sua nazionale in Nations League.