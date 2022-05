Lautaro, post sui social per i tifosi: 'like' dell'Inter

MILANO - Le lacrime di Lautaro Martinez dopo il successo dell'Inter contro la Sampdoria e la contemporanea vittoria dello scudetto da parte del Milan a Reggio Emilia hanno colpito i tifosi nerazzurri. L'attaccante argentino ha voluto condividere le sue emozioni su Instagram con tutti i sostenitori dell'Inter. "Dispiace, dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno di preparazione. Si chiude una stagione con due trofei vinti che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo. Sono orgoglioso d’indossare e difendere questa maglia. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per quest’ anno insieme. E grazie a tutti voi tifosi per l’ amore e il supporto di sempre" ha scritto Lautaro sui social. Tra i tantissimi 'Mi Piace' anche quello dell'Inter e di Marco Materazzi, che hanno commentato il post con 'due cuori nerazzurri'.