Inter, ecco il sì a Dybala

MILANO - L'Inter sarà competitiva anche il prossimo anno. Simone Inzaghi tra qualche giorno firmerà fino al 2024 e nonostante un mercato con un attivo da 60 milioni, verrà fatto un tentativo per trattenere Lautaro Martinez. Ieri è stata occasione anche di incontrare Paulo Dybala a Villa Bellini, approfittando del suo blitz milanese per rispondere alla chiamata di Samuel Eto’o per il match benefico organizzato lunedì a San Siro: sul nome dell’argentino sono tutti concordi, ma prima andrà alleggerito il monte ingaggi, così da creare le condizioni economiche necessarie a chiudere l’operazione. Questo significa che andranno risolti i contratti di Arturo Vidal (a un passo dal Flamengo) e Alexis Sanchez che andranno a sommarsi a quelli di Vecino, Kolarov e Ranocchia , tutti destinati all’addio. Ciò nonostante - a dimostrare quanto sia viva l’intenzione da parte nerazzurra di chiudere l’operazione - per domani è stato fissato un nuovo incontro con l’entourage della Joya per capire quali possano essere le coordinate dell’affare, ovvero durata del contratto e ingaggio.