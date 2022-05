Inter, ciao Bastoni: c'è Bremer

MILANO - L'Inter dovrà sacrificare un big in vista della prossima stagione. Ormai è cosa certa. Le cattive notizie, peraltro ampiamente preventivate, dicono che oltre a Dumfries, che ha attratto l’attenzione di più di un club, anche su Alessandro Bastoni, c'è l'interesse di tutte le big di Premier, iniziando dal Tottenham di Conte (l’uomo che l’ha forgiato), per passare alle due squadre di Manchester e finire all’Arsenal. Il sacrificato dovrebbe essere quindi proprio Bastoni e servirà per trattenere Lautaro. L'addio del giovane centrale difensivo, potrà essere compensato dall’arrivo di Gleison Bremer dal Torino, nome più volte emerso nel corso dell’incontro tra allenatore e dirigenti: il brasiliano (avvistato qualche settimana fa a Como con un noto immobiliarista) può formare con Milan Skriniar una coppia di centrali talmente affidabile da permettere a Inzaghi di “sganciare” costantemente il braccetto di sinistra (Dimarco) così da utilizzarlo come centrocampista aggiunto.