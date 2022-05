Inter, intrigo Mkhitaryan

MILANO - Simone Inzaghi va a caccia di un nuovo Vidal, sperando di trovarlo più funzionale rispetto al cileno, che nell'ultima stagione ha dato sì il proprio apporto ma da alternativa di lusso. In casa nerazzurra si sente Mkhitaryan a un passo: è già pronto per lui un contratto biennale da 3.5 milioni e, come chies (contestualmente, come chiesto alla Roma, gli verranno pure garantiti altri 2 milioni alla firma. Anche se la Roma resta convinta di far fare all'armeno dietrofront, confidando magari in Mourinho che in questa stagione ne ha fatto uno dei capisaldi della squadra. Ma Inzaghi lo vuole per il ruolo di mezzala, un titolare aggiuntivo da affiancare a Calhanoglu in grado anche di far rifiatare Barella.