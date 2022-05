Inter, Perisic ha detto sì a Conte

MILANO- Non è bastata nemmeno l’ultima proposta di rinnovo formulata lunedì al suo entourage, un biennale da 4.8 milioni più bonus per arrivare fino a 5.5. Perisic ha scelto il Tottenham, che ha rilanciato ed è arrivato a 6 milioni per due, se non addirittura tre stagioni. La chiamata di Antonio Conte ha sicuramente convinto il croato, che probabilmente aspettava soltanto la certezza di disputare la Champions League nella prossima stagione, e soprattutto la permanenza al 100% del suo ex allenatore. Quella londinese dunque ha tutti gli aspetti per essere una destinazione ben gradita da Perisic, che sognava di chiudere la carriera in Premier League. L'Inter non si è fatta sorprendere e nel mercato di gennaio si è coperta con Gosens, che avrà finalmente la sua occasione. Nel frattempo Marotta e Ausilio attendono risposte da Dybala e Mkhitaryan: per l'argentino si attendono gli addii di Vidal e Sanchez, mentre all'armeno è stato offerto un biennale da 3.5 milioni più due alla firma.