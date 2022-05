Lukaku è disposto a tutto per l'Inter

MILANO- Una verità è più chiara che mai: Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter. Il belga sembra già da tempo pentito amaramente di aver lasciato i nerazzurri. Certo, ne ha beneficiato il portafoglio ma poco altro. L’obiettivo di Lukaku è far capire ancora di più alla dirigenza nerazzurra la sua massima disponibilità a tornare all’Inter, facendolo alle migliori condizioni economiche possibili. Lukaku, che a Londra guadagna 15 milioni con i bonus, si è detto disposto a dimezzarsi l’ingaggio, dunque scendere intorno ai 7 milioni, e sa che di più l'Inter non potrebbe dargli. Ma gli ostacoli in questa eventuale trattativa sono due, perché oltre all'ingaggio c'è ovviamente la formula del trasferimento con l'Inter aperta solo a un prestito. Dunque ci sarebbe un Chelsea da convincere e perché mai i Blues, che hanno da poco cambiato proprietà, dovrebbero "regalare" Lukaku al club che solo dodici mesi fa ha beneficiato economicamente della sua partenza? A quel punto potrebbe entrare in scena la volontà di Lukaku di volere solo l'Inter. E allora ci sono possibilità di un prestito, magari anche biennale con diritto di riscatto intorno ai 50 milioni, ovvero il valore che avrebbe Lukaku a bilancio per il Chelsea il 30 giugno 2024. L'Inter comunque è alla finestra, in questo momento è impegnata in altre trattative. Ma se Lukaku riuscisse nella magia, difficilmente a Milano si tirerebbero indietro...