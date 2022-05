Inter, Bastoni verso la Premier. Obiettivo Gvardiol

MILANO - Se Suning è intenzionata a trattenere Lautaro Martinez, è chiaro che l'Inter per il fronte cessioni deve puntare su altro. E il candidato è Alessandro Bastoni, sul quale, per richiesta esplicita di Antonio Conte, è forte la pressione del Tottenham. Un percorso quindi simile a quello di Perisic ma differente in quanto il croato era svincolato. E dalla cessione di Bastoni l'Inter vuole incassare 60 milioni. E non solo: l'obiettivo sarebbe far nascere un'asta alla quale già prende parte il Chelsea, a caccia di un sostituto di Rudiger. E la stessa Inter dovrà a sua volta individuare l'erede di Bastoni. E l'identikit (centrale di piede sinistro che sappia anche impostare) corrisponde al croato del Lipsia Josko Gvardiol. Ad Ausilio piace anche Ramy Bensebaini sul quale però ci sarebbe (se addirittura non ha già trovato l'accordo), il Borussia Dortmund. Discorsi che non riguardano Bremer scelto come erede di De Vrij, che potrebbe partire.