Inter-Lukaku, avanti! Big Rom in pressing sul Chelsea

MILANO - Nonostante le smentite, ieri mattina fra le 10 e le 11 c'è stato l'incontro tra Beppe Marotta e il legale di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure. E' stato un incontro conoscitivo, dove le parti hanno reciprocamente chiarito di volersi ritrovare. Ieri mattina non è dunque partita la trattativa, ma Ledure, ha confermato all’Inter la forte volontà del giocatore di provare a fare di tutto per rientrare. La trattativa è assai complicata, la palla, infatti, ce l’ha il Chelsea e in questa fase, sia il giocatore, che l'Inter, vogliono evitare di irrigidire la società inglese. Toccherà quindi al belga cercare di convincere il Chelsea a sbloccare la non facile operazione. Come? Puntando sullo scorso feeling con il tecnico Tuchel e la necessità di non rimanere a Londra a. creare problemi, rilanciandosi in una piazza amica per non vedere deprezzare il suo valore dopo un '21-22 non positivo. Intanto il legale del belga, ha confermato a Marotta la disponibilità di Lukaku ad accettare una forte riduzione dell’ingaggio rispetto a quanto percepisce ora a Londra, ovvero 12 milioni più 3 di bonus. Lukaku a Milano guadagnava 7.5 milioni di euro, cifra che sarebbe disposto a ricevere di nuovo. L’Inter, però, per pagarlo poteva usufruire del Decreto Crescita. Questo aspetto non è secondario, anzi. Se l’eventuale accordo sarà trovato entro la fine di giugno - il ritorno avverrebbe nello stesso esercizio economico dell’addio (il 2021-22) -, Lukaku potrebbe continuare a godere dei benefici fiscali del Decreto Crescita, permettendo all’Inter di risparmiare circa 4 milioni sul lordo.