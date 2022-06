Dybala-Inter, avanti tutta!

MILANO- Paulo Dybala è molto vicino all'Inter. Alla Joya piacerebbe l'idea di spostarsi all'estero, ma conoscendo la Serie A e l'Italia, restare nella penisola è cosa molto gradita. Zanetti è in pressing costante, così come Marotta, che ha proposto un triennale (con opzione per un’ulteriore stagione) a 7 milioni, bonus compresi, più la gestione dei diritti di immagine. Un passo ufficiale strategico, nonostante l’impalcatura dell’operazione vada ancora trovata grazie alla rescissione del cordone ombelicale che lega ancora l’Inter a Vidal e Sanchez. C’era però bisogno di un gesto concreto per convincere la Joya ad aspettare l’Inter, rifiutando le offerte che sarebbero poi arrivate. Anche per questo motivo Marotta è fortemente determinato a chiudere l’affare nonostante il colpo di scena portato dall’ingresso sul palcoscenico di Romelu Lukaku, che ha spedito il proprio avvocato di fiducia a Milano per annunciare la disponibilità di decurtarsi l’ingaggio di un 40-50% quantificato in 5 milioni pur di tornare all’Inter. Questo anche perché è forte l’imbarazzo nei confronti del Chelsea che, per il belga, nell’agosto 2021, ha sborsato 115 milioni. Ciò non vuol dire che l’Inter sia insensibile alla mozione d’affetto di Lukaku, anzi, Simone Inzaghi sarebbe felicissimo di riabbracciarlo, però l’Inter ha chiaramente sottolineato all'avvocato Ledure di essere tenuta fuori dal tentativo di golpe orchestrato dal giocatore. Al contrario, nel caso in cui l’avvocato ottenesse l’assenso dal Chelsea a un prestito, la questione verrebbe esaminata con reale attenzione.