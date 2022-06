Inter, Casadei in prestito è la chiave per Bellanova

MILANO - L'Inter ha individuato in Cesare Casadei la chiave per arrivare a Raoul Bellanova del Cagliari: i nerazzurri presteranno in centrocampista della Primavera campione d'Italia ai rossoblù per arrivare all'esterno. Una soluzione che da una parte consentirà a Casadei di proseguire la crescita, dall'altra completerà, con un giovane, la selezione di esterni a disposizione di Inzaghi. L'Inter, in ottica futura, punta molto su Casadei (per il quale prima del prestito si possa prolungare il contratto in scadenza nel 2024): anche per questo Cagliari è una destinazione che piace più di Sassuolo, dove il ragazzo troverebbe una concorrenza più qualificata. La sua crescita è importante e può diventare un mix tra la fisicità di Gagliardini e le qualità alla Barella di giocare box to box. Mentre Bellanova sarebbe una vera e propria alternativa a Dumfries, più che una riserva. E per questo la mossa Casadei è rivolta anche a cercare di sbaragliare la concorrenza della Fiorentina che punta Bellanova per sostituire Odriozola. E poi ci sarà da accordarsi sulla formula (prestito, magari oneroso) e sulla valutazione: di 7 milioni per i nerazzurri, 10-12 per i rossoblù.