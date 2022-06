Inter, scatto Ederson

MILANO- Oltre a PSG e Atalanta c'è anche l'Inter su Ederson. Il centrocampista brasiliano della Salernitana è stato acquistato per 6,5 milioni nel mercato di gennaio e oggi ne vale almeno 30-35. A giustificare il cambio di passo su Ederson l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno può essere impiegato pure come vice Brozovic e questo ha aperto la strada alla ricerca di una mezzala “di gamba”. Quello di Ederson, per età e prospettiva di crescita, è un profilo molto simile a quello di Kristjan Asllani su cui l’Inter si è mossa per prima, ma che dovrà comunque battere la forte concorrenza del Milan. Contropartita per l’Empoli, ma pure per la Salernitana sarebbe Sebastiano Esposito , su cui l’Inter vuole monetizzare . Il centrocampo che verrà, sarà profondamente rinnovato considerato che, oltre a Vecino , lasceranno pure Sensi e Vidal . Nel contratto di quest’ultimo è presente una “exit strategy” che prevede il pagamento di 4 milioni, mentre per Alexis Sanchez occorrerà imbastire una trattativa. Al Niño Maravilla sono infatti arrivate le offerte di Siviglia e Galasataray ma all’Inter sono rassegnati al fatto di dover transare per liberarsi di un altro ingaggio pesantissimo in rosa. Un “repulisti” necessario per rendere economicamente sostenibile lo sbarco di Paulo Dybala all’Inter, al quale è già stata recapitata un’offerta da 7 milioni per tre anni, con opzione per la stagione successiva. Sarà la Joya la stella polare dell’Inter che verrà, con il possibile passaggio al 3-4-2-1, anche questo favorito dall’arrivo di Mkhitaryan. Alla fine, tutto torna.