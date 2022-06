Inter: Dybala e Mkhitaryan, ecco gli annunci

MILANO- Il mercato dell'Inter sta per entrare nel vivo. Previsti nuovi contatti con l'entourage di Paulo Dybala, al quale Marotta ha offerto un quadriennale da 5,5 milioni di euro più bonus. Antun, zio e agente dell’argentino punta ad 8 milioni per annata, ma la sensazione è che ormai si sia arrivati all’ultimo chilometro di una maratona iniziata mesi fa. Lukaku vuole a tutti i costi vestire nuovamente la maglia dell’Inter, ma la decisione alla fine spetta tutta al Chelsea. Impossibile pensare che i Blues gettino nell’umido un investimento da 115 milioni di euro, si potrà cercare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Nei prossimi giorni dovrebbero anche svolgersi, finalmente, le sospirate visite mediche di Henrikh Mkhitaryan, mentre si aspetta la riunione risolutiva con l’Empoli per chiudere Kristjan Asllani. Discorso simile per Bellanova: quest’oggi i sardi dovrebbero vedere l’Inter per formalizzare la cessione del laterale destro. Casadei ha già detto di sì agli isolani, si intravede il traguardo. Capitolo cessioni: Milan Skriniar resta l’obiettivo numero uno del PSG. La società nerazzurra ha respinto la prima offerta da 50 milioni da parte dei transalpini, ma qualora Luis Campos, nuovo ds del Psg, dovesse far pervenire la classica offerta che non si può rinunciare, i vertici interisti sarebbero costretti a comunicare all’ex Sampdoria la la necessità di cederlo. Chi sicuramente dirà addio sono Vidal e Sanchez.