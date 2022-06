Patto Inter-Chelsea: Skriniar nell'affare Lukaku

MILANO - Il Chelsea dopo la partenza di Rudiger destinazione Real Madrid, cerca come il pane un centrale difensivo. E in tal senso i contatti con l'Inter per Lukaku potrebbero essere quelli giusti. Il numero nove dei Blues è un ottimo biglietto da visita per possibili trattative future, mentre, nell’immediato, nei discorsi preliminari tra i dirigenti dei due club è spuntato il nome di Milan Skriniar per cui il Paris-Saint Germain ha già fatto una prima offerta da 50 milioni più 10 di bonus già respinta al mittente. Il club di Nasser Al-Khelaïfi si è preso un altro “no grazie” quando è stata avanzata la possibilità di includere nell’affare una contropartita tra i tanti giocatori in esubero, nonostante tra questi ci sia pure il nome di Thilo Kehrer , vecchio pallino di Ausilio . L’Inter ha infatti voluto mantenere la barra dritta su Skriniar e, con essa, una valutazione da 80 milioni per il cartellino del centrale slovacco, nonostante il suo contratto vada in scadenza nel giugno 2023 (ma l’Inter ha in tasca la promessa di rinnovare a mercato chiuso). A Londra c'è la convinzione che che grazie a Lukaku il Chelsea possa spuntare un prezzo “di favore” per Skriniar anche perché i Blues potrebbero proporre un pacchetto che comprenda pure Dumfries , altro giocatore molto apprezzato a quelle latitudini. Stante queste premesse, si preannuncia un’estate caldissima sull’asse Milano-Londra.