Inter, ufficiali due appuntamenti estivi: il 12 luglio c'è il Lugano, il 16 il Monaco

MILANO - L'Inter inizierà il suo ciclo di amichevoli estive il 12 luglio, affrontando il Lugano in trasferta. I nerazzurri si recheranno a Cornaredo per affrontare gli svizzeri padroni di casa (per il quinto anno consecutivo avversari estivi dei milanesi) nella "Super Cup". Il match è programmato per le ore 18.30. Quattro giorni dopo invece, il 16 luglio, Lukaku e compagni saranno invece impegnati nel match contro il Monaco, che però non ha ancora una location ben definita: si era parlato di Messina, La Spezia, Basilea, ma anche l'ipotesi Meazza è al vaglio della società nerazzurra.