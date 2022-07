Inter, Napoli su Correa. Vidal verso il Boca Juniors

MILANO- Arturo Vidal è pronto a volare in Argentina. Il Boca Juniors avrebbe messo nel mirino il cileno che può lasciare l’Inter previo accordo da 4 milioni di buonuscita. Qualora la proposta dovesse essere accettata, gli Xeneizes potrebbero tesserare l’atleta solo dopo la cessione di uno straniero, dato che tutti e sei gli slot permessi sono ora occupati. Stefano Sensi ha svolto ieri le visite mediche per conto del Monza. Quest’oggi, dopo ulteriori approfondimenti fisici, ci sarà la fumata bianca e il 26enne firmerà il contratto annuale con i biancorossi. Stessa formula e stesso esito per Radu, col portiere rumeno che ieri ha svolto i test atletici per la Cremonese. L’Atalanta vuole Pinamonti, ma manca la quadra tra le due società, ci sarà da trattare insomma. Un po’ come per Correa al Napoli, col giocatore che pesa al bilancio interista per circa 24.5 milioni.