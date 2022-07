Inter, Inzaghi esalta Lukaku: "Gran colpo, porterà gol e nuove soluzioni"

MILANO - "Quest'anno sarà una stagione particolare, avremo 20 gare racchiuse in tre mesi, poi il torneo si fermerà 50 giorni ed è qualcosa di nuovo per tutti". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2022-2023. "Obiettivi? Vincere, partiamo dietro il Milan che è campione d'Italia, che l'ha vinto sul campo e noi con altre 5-6 squadre saremo lì a giocarcela fino alla fine. Non ci nascondiamo, vogliamo competere fino alla fine", ha poi proseguito Inzaghi .

Inevitabile anche una domanda sul ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea , alla quale Inzaghi ha risposto così: "Quando si è presentata questa possibilità la società mi ha messo al corrente, è stato un grandissimo colpo, fermo restando e non dimentichiamolo che l'attacco dell'Inter è stato il migliore l'anno scorso". "Ci porterà tantissimi gol e nuove soluzioni, ma non dimentico quello che hanno fatto i nostri attaccanti la scorsa stagione", ha infine aggiunto il tecnico nerazzurro.

Inzaghi: "Skriniar? Vedremo cosa accadrà"

Su Skriniar, invece, corteggiato dal Psg, Inzaghi si è espresso in questa maniera: "Skriniar? In questo momento è un giocatore dell'Inter, ha fatto un campionato straordinario l'anno scorso e il 10 arriverà in ritiro. Poi vedremo quello che accadrà. Abbiamo visto come è andata l'anno corso con Romelu (Lukaku, ndr). Sappiamo che oggi è una cosa ma fra 15 giorni il mercato può esserne completamente un'altra".