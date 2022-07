Inter, Dzeko fa i capricci e allontana Dybala

MILANO - Dzeko non ne vuole sapere di lasciare l'Inter e va pure detto che i nerazzurri non gli hanno comunicato di cercarsi un'altra squadra, anzi. Un sondaggio del Valencia c'è stato, qualche rumors sulla Juve, ma il bosniaco indossa ancora la maglia dell'Inter. L'ex Roma si vede ancora protagonista nella squadra di Inzaghi. Certo, il ritorno di Lukaku gli chiuderà molti spazi, ma è anche vero che a 36 anni Dzeko ha giocato più del dovuto nell’annata ’21-22, arrivando logicamente stanco alla fase finale del campionato. Inzaghi ritiene Dzeko al centro del progetto e come detto, è chiaro che il ritorno di Big Rom ridurrà spazi al bomber numero 9, che però vuole restare a Milano e negli ultimi giorni lo ha ribadito anche al suo agente. E tutto questo non fa che allontanare Dybala, che tutt'ora aspetta l'Inter, ma più passano i giorni e più sarà ovvio guardarsi attorno. In Italia il suo nome rimane sullo sfondo per il Milan, concentrato su altri obiettivi, e la Roma, il suo entourage sta sondando piste all'estero, in Inghilterra e soprattutto in Spagna. L'Inter ha fatto capire di non voler attualmente derogare dai quattro attaccanti in organico ai quali aggiungere come quinto il giovane talento Valentin Carboni (2005). Per fare spazio a Dybala, quindi, non basta oggi l'uscita di Sanchez, serve anche un altro addio, ma, come raccontato, Dzeko non vuole andare via.