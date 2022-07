Diretta Lugano-Inter ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

CORNAREDO - Alle ore 18.30, allo stadio comunale di Cornaredo, l'Inter affronta il Lugano nel primo test ufficiale della stagione. Dopo l'allenamento congiunto con la Milanese (10-0), i nerazzurri di Simone Inzaghi si troveranno di fronte un avversario ben più attrezzato contro il quale misurarsi in vista dell'inizio della stagione. Come lo scorso anno, dunque, la Beneamata riparte dalla Lugano Supercup. Oltre all'esordio ufficiale della nuova maglia, c'è grande attesa per vedere in campo i volto nuovi arrivati dal mercato. Quello contro gli svizzeri sarà solo il primo di una lunga serie di impegni che vedrà i nerazzurri affrontare Monaco (sabato 16 luglio ore 20.30), Lens (sabato 23 luglio ore 18.30), Lione (sabato 30 luglio ore 20.30) e Villarreal (sabato 6 agosto ore 20.30) prima dell'esordio in campionato al Via del Mare contro il Lecce il prossimo 13 agosto.

Come vedere Lugano-Inter in tv e in streaming

Lugano-Inter, gara in programma alle ore 18.30 allo stadio comunale di Cornaredo, sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su sportitalia.com

Lugano-Inter, da Onana a Mkhitaryan: Inzaghi manda in campo tutti i nuovi

La partita contro il Lugano sarà interessante anche per capire se Inzaghi schiererà ancora il 3-4-1-2 con Correa dietro le punte e per vedere in campo gli altri nuovi giocatori, dal portiere Onana a Bellanova, passando per Asllani, designato come vice-Brozovic, e lo stesso Gosens, arrivato a gennaio. Ci dovrebbe essere anche Mkhitaryan, reduce da un infortunio e pronto a giocare i primi minuti dopo aver assistito da spettatore alla sgambata contro la Milanese. Out Gagliardini e Skriniar, mentre non verrà convocato Dzeko, arrivato ieri in ritiro con due giorni d'anticipo sul programma.