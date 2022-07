Inter, la soddisfazione di Inzaghi: "Siamo stati bravi. Mercato? Vedremo"

LUGANO (SVIZZERA) - "Siamo stati bravi, lavoriamo da soli quattro giorni. Si sono viste belle azioni, sono contento.Lavoriamo ogni giorno per arrivare bene al 13 agosto". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi commenta ai microfoni di Sportitalia il roboante 4-1 in amichevole della sua squadra contro il Lugano. Il tecnico nerazzurro si mostra soddisfatto anche della ritrovata intesa tra Lukaku e Lautaro Martinez: "Si conoscono benissimo, sono due campioni a cui piace giocare insieme, poi abbiamo Correa, Dzeko. Sono molto soddisfatto adesso dobbiamo crescere come condizione".