Inter, sconfitta per 1-0 a Lens: Openda gela Inzaghi al 91'

LENS (Francia) - Un gol di Openda al 91' condanna l'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi incassano la prima sconfitta nel pre-campionato: allo Stade "Bollaert-Delelis" finisce 1-0 per i padroni di casa. Un risultato tutto sommato giusto per i francesi che hanno meritato il successo. Padroni di casa decisamente più intraprendenti, Inter in ritardo di condizione e in evidente difficoltà soprattutto nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, con gli inserimenti di Lukaku e Lautaro, i nerazzurri aumentano la qualità e premono sull'acceleratore sfiorando il vantaggio in più occasioni fino alla beffa finale: è il minuto 91 quando Openda beffa Cordaz su azione di calcio d'angolo e regala il prestigioso successo ai giallorossi transalpini. Inter da rivedere, soprattutto a centrocampo e in fase di costruzione.