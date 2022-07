Inter-Digitalbits, la criptovaluta crolla e lo sponsor ritarda i pagamenti

TORINO - I più attenti avranno notato che sul sito dell'Inter è scomparso lo sponsor principale, ovvero DigitalBits, la criptovaluta sviluppata da Zytara Labs. La ragione è - come spiegato dal Sole 24 Ore - un grave ritardo nei pagamenti e nel rispettare gli obblighi assunti. In pratica, DigitalBits non avrebbe ancora pagato neanche una rata degli 85 milioni in quattro anni, previsti dall'accordo. Questo sta creando qualche problema al club nerazzurro che ha reagito con la cancellazione del sito e potrebbe anche togliere il nome dello sponsor dai cartelloni led a bordo campo dell'amichevole di Cesena contro il Lione. La tensione, insomma, starebbe salendo, anche se tutti confidano di risolvere la questione in tempi brevi. Altrimenti l'Inter si vedrebbe costretta a cercare un'alternativa.