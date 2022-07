Diretta Inter-Lione ore 20.30: come vederla in tv e in streaming

CESENA - Dopo il ko contro il Lens di una settimana fa, l'Inter di Simone Inzaghi ha l'occasione di rifarsi nell'amichevole in programma alle ore 20.30 all'Orogel Stadium di Cesena. Per i nerazzurri si tratta del quarto e penultimo impegno ufficiale prima dell'inizio del campionato, in programma il 13 agosto al Via del Mare contro il Lecce. Nei precedenti match Lautaro e compagni hanno prima superato il Lugano per 4-1 e poi pareggiato in rimonta contro il Monaco (2-2). Sabato prossimo, poi, sarà la volta della sfida di Pescara contro il Villarreal, ultimo vero test prima dell'esordio in Serie A.