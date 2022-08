Diretta Inter-Villarreal ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PESCARA - Prima dell'esordio in campionato contro il Lecce il 13 agosto in trasferta, l'Inter scende in campo contro il Villarreal per l'ultima amichevole del precampionato all'Adriatico di Pescara, dopo aver incrociato Monaco (2-2), Lens (persa 1-0) e Lione (2-2). Il Sottomarino Giallo è avversario tosto e probante: ha battuto Psv Eindhoven (2-1), Borussia Dortmund (2-0), Reims (1-0), Southampton (2-1), prima di pareggiare contro il Fulham (1-1) e di superare il Levante (3-1). Inzaghi potrà fare le prove generali prima della Serie A, ma dovrà fare i conti con l'assenza di Brozovic, fermato da un problema (non grave) fisico.