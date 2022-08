Lukaku carica: "Inter più forte, voglio lo Scudetto". E su Lautaro...

MILANO - E' un Romelu Lukaku più motivato che mai quello che dopo un anno di esperienza al Chelsea è tornato a Milano per ripartire dallo Scudetto vinto con Conte nell'Inter della stagione 2020-2021. L'attaccante belga ha deciso di rimttersi addosso la maglia nerazzurra per tornare a ritrovare gol e sorrisi che nell'ultimo anno londinese sono decisamente mancati. A Dazn, Big Rom si è raccontato in una lunga intervista esclusiva a pochi giorni dall'inizio della nuova Serie A: "Tutti i giocatori hanno fatto una crescita importante. Brozovic è diventato più leader e più aperto nella comunicazione: lui non parla tanto, si lamenta molto, ma mi piace. Barella è ancora più protagonista a centrocampo, ha fatto tanti assist l'anno scorso e penso che aver vinto tutti questi trofei con l'Italia e con la squadra gli abbia dato ancora uno stimoli in più".

Lukaku carica: "Inter ancora più forte" "Il mio ritorno? Non me l'hanno 'fatta pagare', ho dovuto cantare e pagare alla cena di squadra", racconta l'attaccante nerazzurro nel nuovo contenuto "Lukaku Pensiero Scudetto", disponibile in esclusiva su Dazn, nella sezione dedicata Dazn Heroes, soffermandosi poi sul rapporto con Lautaro: "Ci siamo sentiti molto, prima su Instagram e poi su WhatsApp. Quando l'ho incontrato gli ho detto che deve fare di più e appena ci siamo visti ci siamo detti che dobbiamo fare meglio, perchè anche le altre squadre sono forti. Le sue qualià possono aiutare me, ma anche le mie possono aiutare lui. Non siamo attaccanti egoisti davanti alla porta, io so quando è il giorno di Lautaro e faccio di tutto per fargli fare gol. L'obiettivo è vincere".