Inter, Digitalbits sostituita: Binance nuovo sponsor

M ILANO - Iniziano ad arrivare le prime offerte di aziende che vorrebbero sostituire Digitalbits nel ruolo di ‘ main sponsor ’ dell’Inter. Le difficoltà delle ultime settimane, con i mancati pagamenti da parte della società di criptovalute, hanno alimentato i primi movimenti sul mercato. Si sarebbe fatta avanti Binance che in Serie A è già sponsor di maglia della Lazio , sulla base di un accordo triennale da 10 milioni a stagione. Anche Binance opera nel settore delle criptovalute , ma con una prospettiva diversa. È una piazza di scambio virtuale delle monete digitali, una sorta di Borsa di questo campo dove non è facile separare chi offre certezze economiche da chi invece rischia di sgonfiarsi nel giro di pochi mesi. Ed è attualmente la più grande al mondo a offrire questo servizio. Sulla sua piattaforma si scambiano volumi da decine di miliardi di dollari ogni giorno. Binance è stata fondata nel 2017 da un programmatore cinese , Changpeng Zha. Poi ha iniziato una migrazione di sedi in giro per il mondo, trovando attualmente casa alle Isole Cayman , paradiso fiscale ormai immancabile in ogni passaggio di queste attività finanziarie internazionali , da quelle tradizionali a queste innovative, unite dalla volontà di alleggerire gli obblighi con il fisco .

Possibile cambio

L'Inter oggi scenderà in campo a Lecce con il nome Digitalbits sul petto, come da presentazione della seconda maglia effettuata due giorni fa. Ma il rapporto non dovrebbe avere vita lunga, anche se proseguono i contatti tra i dirigenti nerazzurri e i manager di Digitalbits per cercare di convogliare ogni risorsa economica verso il compenso da ‘main sponsor’ dopo aver interrotto ogni altra collaborazione, dalla presenza sul sito a quella sulle maglie della Primavera e della squadra femminile. In questo momento la priorità dell’Inter sarebbe questa, in modo da cercare di arrivare fino al termine della stagione e cambiare successivamente. Ma per continuare in questo modo serviranno nuovi pagamenti di Digitalbits nel momento in cui si esaurirà la copertura di quelli già effettuati in minima parte rispetto a quanto pattuito. Ed è su questo che l’Inter vuole ottenere garanzie che, però, non sembra stiano arrivando in modo convincente. L’ingresso in scena di nuovi operatori interessati a mettere il proprio nome sulla maglia dell’Inter farebbe il resto. Binance sarebbe già entrata in questa lista.