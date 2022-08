Inter, Inzaghi: "La squadra deve rimanere questa, serve solo un difensore"

LECCE - Provato e senza voce, l'allenatore dell' Inter Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo in extremis dei nerazzurri contro il Lecce alla prima di campionato: "Vittoria voluta, di cuore: ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo segnato al 1' e fatta mezz'ora molto bene, ma dopo il brutto intervento su Lautaro di Baschirotto ci siamo innervositi. Dobbiamo capire come abbiamo fatto a vincere solo al 95'". Un successo firmato Dumfries, entrato solo nel secondo tempo al posto di Darmian: "Ho diverse soluzioni dalla panchina, chi è entrato l'ha fatto molto bene. Abbiamo chiuso con quattro attaccanti, abbiamo giocato meno la palla e siamo stati più diretti. Abbiamo creduto sempre nella vittoria ma, ripeto, queste partite devono essere chiuse prima".

Inter, Dumfries gela il Lecce al 95': 2-1 per Inzaghi, in gol anche Lukaku

Lecce-Inter 1-2, tabellino e statistiche

"Non esiste staffetta Dumfries-Gosens, basta voci di mercato in uscita"

"Dumfries e Gosens, staffetta? No, fino a stamattina avevo il dubbio se farli giocare entrambi, ma Darmian si è meritato di giocare titolare. Ho pensato che Dumfries poteva essere più utile a partita in corso". Sul mercato: "Manca un difensore? Si, la società sa le caratteristiche che cerco. Gli altri acquistano, noi siamo già forti e dobbiamo tenere i nostri. Non mi fa sorridere sentire sempre notizie di cessioni da parte nostra. La squadra è questa, va solo sostituito Ranocchia", conclude Inzaghi.