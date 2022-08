Inter, Inzaghi: "Recuperiamo D'Ambrosio. Lottiamo per vincere fino all'ultimo"

MILANO - Dopo la vittoria di Lecce, raggiunta in extremis grazie ad una rete segnata da Dumfries, l'Inter si prepara all'esordio casalingo in campionato. I nerazzurri affronteranno lo Spezia allenato da Gotti. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi suona la carica. "Dopo la trasferta di Lecce abbiamo lavorato bene cercando di perfezionare gli automatismi. Domani non avremo a disposizione Mkhitaryan ma abbiamo recuperato D'Ambrosio". Inzaghi, in un'intervista rilasciata ai canali social del club, ritorna sulla vittoria di Lecce: "Abbiamo chiuso con quattro attaccanti. Abbiamo tanti ottimi giocatori a disposizione, i subentrati spesso possono incidere ed essere decisivi. La mia squadra ha molte soluzioni a disposizione e questo è molto importante, perché come si é visto fin dalla prima giornata é un campionato molto combattuto, tutti giocano per vincere fino all'ultimo istante".